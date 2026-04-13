Мерц став найнепопулярнішим серед лідерів демократичних країн

Німецький канцлер Фрідріх Мерц став найнепопулярнішим серед лідерів 24 демократичних країн.

Про це свідчить опитування американського інституту дослідження громадської думки Morning Consult, передає Euronews, пише "Європейська правда".

За даними опитування, лише 19% опитаних німців заявили, що задоволені роботою канцлера Німеччини. Дані свідчать, що Мерц отримав найвищий рівень несхвалення – 76%.

Президент Франції Емманюель Макрон посів друге місце з кінця, отримавши 18% схвалення та 75% несхвалення в опитуванні.

Зі своїми низькими рейтингами Мерц тепер опинився нижче за колишнього канцлера Олафа Шольца. Як зазначається, навіть у найгірший період, згідно з опитуваннями, Шольц був значно популярнішим за Мерца.

Зокрема у середині червня 2024 року 28% респондентів заявили, що схвалюють роботу Шольца на посаді канцлера, тоді як 67% оцінили її як незадовільну.

Як свідчить опитування, 36% респондентів у Туреччині заявили, що задоволені діяльністю президента країни Реджепа Ердогана. Втім, 50% респондентів висловили незадоволення.

Президент США Дональд Трамп посів 10-те місце з кінця: близько 38% американців заявили, що задоволені його роботою, тоді як 57% – незадоволені.

У середині рейтингу опинилися прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (38% "за", а 57% "проти") та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні (39% проти 55%).

Найвищий рейтинг схвалення отримав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (70%), за ним йдуть президент Південної Кореї Лі Чже Мюн (63%) та прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш (55%).

Нещодавні опитування також свідчать, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") випередила консерваторний Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца.

Ще одне опитування показало, що лише 15% німців задоволені федеральним урядом Фрідріха Мерца, що є найгіршим результатом для нинішньої коаліції.