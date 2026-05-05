Укр Рус Eng

Британия ударила санкциями по схемам РФ по вербовке мигрантов для войны

Новости — Вторник, 5 мая 2026, 12:05 — Уляна Кричковская

Во вторник, 5 мая, Великобритания объявила о введении санкций против 35 человек и организаций, причастных к вербовке уязвимых мигрантов для участия в войне России в Украине и производства дронов для использования в войне.

Об этом говорится в официальном заявлении, пишет "Европейская правда".

В британском правительстве заявили, что в то время, как Россия пытается использовать мигрантов для подпитки своей военной машины, объявленные санкции непосредственно направлены против лиц, занимающихся торговлей мигрантами для отправки их на передовую, а также против компаний, поставляющих продукцию на российские заводы по производству дронов.

Последние меры направлены против 35 лиц и организаций, в частности тех, кто отвечает за сети торговли людьми.

Как отмечается, сети, на которые наложила санкции Британия, обманным путем вербовали иностранных мигрантов, которые искали лучшей жизни, и либо "отправляли их на передовую как пушечное мясо, либо заставляли работать на заводах".

"Это, в частности, касается таких схем, как российская программа "Алабуга Старт" по производству дронов на предприятии, на которое наложила санкции Великобритания", – говорится в заявлении.

В санкционный список также входят физические и юридические лица из третьих стран, в частности Таиланда и Китая, которые отвечают за поставки в Россию компонентов для дронов и других критически важных военных товаров.

Под британские санкции, как отмечается, попал Павел Никитин, чья компания разрабатывает российский дрон VT-40 – дешевый ударный дрон, который Россия широко использует в своих атаках на Украину.

Также под санкции попали три человека, которые привлекают людей к войне на стороне России.

Среди них, в частности, Полина Азарных, которая при поддержке РФ способствовала перевозке лиц из таких стран, как Египет, Ирак, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Марокко, Сирия и Йемен в Россию, откуда их отправляют на передовую.

Министр по вопросам санкций Великобритании Стивен Доути заявил, что практика эксплуатации уязвимых людей для "поддержки провальной и незаконной войны России в Украине является варварской".

"Эти санкции разоблачают и нарушают деятельность тех, кто торгует мигрантами как "пушечным мясом" и поставляет на фабрики дронов Путина незаконные компоненты для ударов по невинным гражданским лицам и жизненно важной инфраструктуре", – сказал он.

В конце марта британским военным разрешили высаживаться на суда так называемого "теневого флота" РФ, проходящих транзитом через британские воды.

А в конце апреля стало известно, что правительство Великобритании готовится ввести более жесткие меры контроля за выдачей экспортных лицензий, чтобы помешать потенциальному нарушению санкций против России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Война с РФ санкции
Реклама: