Британия ударила санкциями по схемам РФ по вербовке мигрантов для войны

Во вторник, 5 мая, Великобритания объявила о введении санкций против 35 человек и организаций, причастных к вербовке уязвимых мигрантов для участия в войне России в Украине и производства дронов для использования в войне.

В британском правительстве заявили, что в то время, как Россия пытается использовать мигрантов для подпитки своей военной машины, объявленные санкции непосредственно направлены против лиц, занимающихся торговлей мигрантами для отправки их на передовую, а также против компаний, поставляющих продукцию на российские заводы по производству дронов.

Последние меры направлены против 35 лиц и организаций, в частности тех, кто отвечает за сети торговли людьми.

Как отмечается, сети, на которые наложила санкции Британия, обманным путем вербовали иностранных мигрантов, которые искали лучшей жизни, и либо "отправляли их на передовую как пушечное мясо, либо заставляли работать на заводах".

"Это, в частности, касается таких схем, как российская программа "Алабуга Старт" по производству дронов на предприятии, на которое наложила санкции Великобритания", – говорится в заявлении.

В санкционный список также входят физические и юридические лица из третьих стран, в частности Таиланда и Китая, которые отвечают за поставки в Россию компонентов для дронов и других критически важных военных товаров.

Под британские санкции, как отмечается, попал Павел Никитин, чья компания разрабатывает российский дрон VT-40 – дешевый ударный дрон, который Россия широко использует в своих атаках на Украину.

Также под санкции попали три человека, которые привлекают людей к войне на стороне России.

Среди них, в частности, Полина Азарных, которая при поддержке РФ способствовала перевозке лиц из таких стран, как Египет, Ирак, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Марокко, Сирия и Йемен в Россию, откуда их отправляют на передовую.

Министр по вопросам санкций Великобритании Стивен Доути заявил, что практика эксплуатации уязвимых людей для "поддержки провальной и незаконной войны России в Украине является варварской".

"Эти санкции разоблачают и нарушают деятельность тех, кто торгует мигрантами как "пушечным мясом" и поставляет на фабрики дронов Путина незаконные компоненты для ударов по невинным гражданским лицам и жизненно важной инфраструктуре", – сказал он.

В конце марта британским военным разрешили высаживаться на суда так называемого "теневого флота" РФ, проходящих транзитом через британские воды.

А в конце апреля стало известно, что правительство Великобритании готовится ввести более жесткие меры контроля за выдачей экспортных лицензий, чтобы помешать потенциальному нарушению санкций против России.