В Греции хотят ужесточить регулирование электросамокатов после ДТП с несовершеннолетними

Греческий министр по вопросам защиты граждан Михалис Хрисохоидис объявил во вторник о планах ввести регулирование использования электросамокатов в ответ на ряд зарегистрированных ДТП, в которых фигурировали преимущественно несовершеннолетние.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

"Мы пытаемся также выяснить, что происходит в других европейских столицах. Самокаты есть везде. Дорожная полиция пытается ввести правила, такие как обязательное ношение шлемов, ограничение скорости и тому подобное. К сожалению, однако, существует проблема несовершеннолетних", – сказал министр во время выступления на телевидении.

Законопроект запретит несовершеннолетним пользоваться электрическими самокатами на дорожной сети, позволяя их использование только в пешеходных зонах и на площадях.

"Несовершеннолетний не может и не должен ездить на электросамокате по дороге. Это очень опасно", – сказал он, отвечая на вопрос, следует ли разрешать детям ездить в школу на электросамокате.

"Жаль, что дети гибнут на дорогах из-за самокатов", – добавил он, отметив, что без специальной инфраструктуры, такой как выделенные полосы движения, риски остаются высокими.

В парламенте Германии в конце 2025 года утвердили ужесточенные правила для пользователей электросамокатов. В Эстонии хотят запретить пользование электросамокатами детям до 10 лет.

