В Румунії відправили у відставку проєвропейський уряд

Парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який перед цим залишили сім членів Соціал-демократичної партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Спільне пленарне засідання Палати депутатів та Сенату, на якому обговорювалось та було винесене на голосування ініційоване соціал-демократами та ультраправими питання вотуму недовіри, розпочалося об 11:00.

Голосування завершилося о 14:00, і через деякий час парламентарі повернулися до зали, щоб почути результати голосування. Вотум недовіри підтримав 281 депутат, 4 були проти, 3 бюлетені були анульовані.

Для вотуму недовіри було достатньо 233 голоси. Зазначається, що конституційна вимога щодо більшості голосів для прийняття рішення була виконана, що робить цей вотум недовіри прийнятим з найбільшою кількістю голосів в історії парламенту.

Зазначається, що Іліє Боложан вже залишив парламент і повернувся до будівлі уряду.

Нагадаємо, Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції. Проєвропейський уряд Іліє Боложана опинився під загрозою розпаду після того, як 20 квітня Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра та закликала його подати у відставку.

Сім міністрів від Соціал-демократичної партії, яка була найбільшою в коаліції, подали у відставку 23 квітня.

Ініціатори вотуму звинуватили Іліє Боложана у "руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів".

Вони також дорікнули прем'єр-міністру за підвищення ПДВ, скасування пільг для кількох категорій працівників, а також за рівень інфляції.

