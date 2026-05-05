В Румынии отправили в отставку проевропейское правительство

Парламент Румынии поддержал вотум недоверия правительству Илие Боложана, из которого ранее вышли семь членов Социал-демократической партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Совместное пленарное заседание Палаты депутатов и Сената, на котором обсуждался и был вынесен на голосование инициированный социал-демократами и ультраправыми вопрос о вотуме недоверия, началось в 11:00.

Голосование завершилось в 14:00, и через некоторое время парламентарии вернулись в зал, чтобы услышать результаты голосования. Вотум недоверия поддержали 281 депутат, 4 были против, 3 бюллетеня были аннулированы.

Для вотума недоверия было достаточно 233 голоса. Отмечается, что конституционное требование относительно большинства голосов для принятия решения было выполнено, что делает этот вотум недоверия принятым с наибольшим количеством голосов в истории парламента.

Отмечается, что Илие Боложан уже покинул парламент и вернулся в здание правительства.

Напомним, Румыния вступила в политический кризис после раскола правящей коалиции. Проевропейское правительство Илие Боложана оказалось под угрозой распада после того, как 20 апреля Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьер-министра и призвала его подать в отставку.

Семь министров от Социал-демократической партии, которая была крупнейшей в коалиции, подали в отставку 23 апреля.

Инициаторы вотума обвинили Илие Боложана в "разрушении экономики, обнищании населения и мошеннической продаже государственных активов".

Они также упрекнули премьер-министра в повышении НДС, отмене льгот для нескольких категорий работников, а также в высоком уровне инфляции.

Подробнее об этом читайте в статье Правительство не пало, но шатается: приведет ли кризис в Румынии к отставке проукраинской власти.