ЕСПЧ: Украина может лишь ограниченно расследовать нарушения прав в оккупированном Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил жалобу двух граждан о нарушении их прав в оккупированном Крыму в части, касающейся претензий к отсутствию эффективного расследования со стороны Украины, одновременно подтвердив нарушения со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении ЕСПЧ по делу "Шукурджиев и Кузьмин против России и Украины".

ЕСПЧ объявил решение по делу, касающемуся преследования в оккупированном Крыму участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко.

Суд установил, что события, которые являются предметом жалобы, могут быть предметом рассмотрения, поскольку произошли до выхода России из Совета Европы 16 сентября 2022 года, а неучастие российской стороны в рассмотрении дела не является препятствием для этого.

Жалобу против России о нарушении ею статьи 11 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) признали приемлемой и установили, что РФ нарушила данную статью в отношении обоих заявителей; в то же время жалобы против Украины – что она не провела эффективного расследования их преследования оккупационной администрацией – признали неприемлемыми.

В частности, по этому вопросу Суд подтвердил, что за Украиной сохраняются так называемые положительные обязательства по ЕКПЧ, однако они ограничены, поскольку речь идет о неподконтрольной территории – поэтому Украина может принять только те меры, которые возможны.

Также отметили, что прокуратура АРК – украинский орган – по собственной инициативе начала расследование по данным фактам на основании информации из открытых источников, и имеющиеся в Суде материалы не указывают на недоработки Украины по тем шагам, которые она реально могла предпринять.

В связи с признанием нарушения со стороны РФ ее обязывают выплатить каждому из заявителей по 7500 евро за моральный ущерб, и еще 3000 совместно обоим заявителям за судебные издержки.

Уполномоченная Министерства юстиции Украины по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко назвала это решение очередным прецедентом, подтверждающим системный характер нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму и ее ответственность за это.

"(Также) ЕСПЧ подтвердил, что собственная инициатива государственных органов важна для защиты прав граждан Украины на временно оккупированных территориях, и учитывается Судом для целей подтверждения выполнения положительных обязательств – это важный аргумент и фактор для нашей правоохранительной системы в целом.

Это также очередное подтверждение того, что стандарт положительных обязательств в условиях оккупации, в частности в ситуации Украины, должен быть реалистичным и учитывать объективные ограничения, связанные с отсутствием контроля над территорией и доступа представителей государства к этой территории и людей, которые там находятся", – отметила Сокоренко.

