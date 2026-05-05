Норвегія відновлює законсервовані газові родовища і розширює розвідку нафти і газу

Уряд Норвегії оголосив про відновлення розробки трьох газових родовищ, закритих три десятиліття тому, а також запропонував значну кількість нових ділянок для розвідки нафти та газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NRK.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре підтвердив плани розробки трьох родовищ, розташованих у південній частині Північного моря. Ці об'єкти були законсервовані ще у 1998 році, проте через геополітичну нестабільність їхню роботу вирішили відновити.

"Ми живемо в неспокійні часи", – прокоментував рішення Йонас Гар Стьоре.

Уряд вирішив вкласти 19 мільярдів норвезьких крон (1,7 млрд євро) у їхнє відновлення. За планом, перший видобуток газу з цих родовищ має розпочатися наприкінці 2028 року, а загалом вони будуть працювати до 2048 року.

Газ буде транспортуватися трубопроводом до Німеччини, а конденсат – до Великої Британії. Очікується видобуток від 90 до 120 мільйонів барелів нафтового еквівалента.

Паралельно з відновленням старих родовищ, уряд виставив на тендер 70 нових ділянок на морському дні для геологічної розвідки. Особливістю є те, що райони пошуку розташовані небувало близько до норвезького узбережжя.

Аналітики зазначають, що такий крок свідчить про довгострокову ставку Осло на викопне паливо. Близькість до наявної інфраструктури дозволить швидко вивести нові ресурси на ринок.

Рішення Норвегії продиктоване різким стрибком цін на енергоносії. Ситуація загострилася після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого 2026 року, що спричинило перебої з поставками газу з Близького Сходу.

Нещодавно окремі депутати Європарламенту звернули увагу, що Норвегія тепер заробляє набагато більше на експорті енергоресурсів, та закликали спрямувати більші кошти на підтримку України.

Раніше повідомляли, що у 2026 році загальна сума фінансової підтримки від Норвегії для України сягне 19 млрд євро.