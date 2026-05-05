Норвегия возобновляет разработку законсервированных газовых месторождений и расширяет разведку

Правительство Норвегии объявило о возобновлении разработки трех газовых месторождений, закрытых три десятилетия назад, а также предложило значительное количество новых участков для разведки нефти и газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Премьер-министр Йонас Гар Стере подтвердил планы разработки трех месторождений, расположенных в южной части Северного моря. Эти объекты были законсервированы еще в 1998 году, однако из-за геополитической нестабильности их работу решили возобновить.

"Мы живем в неспокойные времена", – прокомментировал решение Йонас Гар Стере.

Правительство решило вложить 19 миллиардов норвежских крон (1,7 млрд евро) в их восстановление. По плану, первая добыча газа с этих месторождений должна начаться в конце 2028 года, а в целом они будут работать до 2048 года.

Газ будет транспортироваться по трубопроводу в Германию, а конденсат – в Великобританию. Ожидается добыча от 90 до 120 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Параллельно с восстановлением старых месторождений правительство выставило на тендер 70 новых участков на морском дне для геологической разведки. Особенностью является то, что районы поиска расположены беспрецедентно близко к норвежскому побережью.

Аналитики отмечают, что такой шаг свидетельствует о долгосрочной ставке Осло на ископаемое топливо. Близость к существующей инфраструктуре позволит быстро вывести новые ресурсы на рынок.

Решение Норвегии продиктовано резким скачком цен на энергоносители. Ситуация обострилась после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года, что привело к перебоям с поставками газа с Ближнего Востока.

Недавно отдельные депутаты Европарламента обратили внимание, что Норвегия теперь зарабатывает гораздо больше на экспорте энергоресурсов, и призвали направить больше средств на поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что в 2026 году общая сумма финансовой поддержки от Норвегии для Украины достигнет 19 млрд евро.