В Естонії закликали Росію довести серйозність намірів щодо припинення вогню

Очільник Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на російський удар по українських регіонах на тлі того, як російське Міноборони, у разі "зриву" проведення параду 9 травня в Москві, погрожує завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, 4 травня російське Міноборони самостійно оголосило "перемир'я" 8–9 травня, а у разі "зриву" проведення параду 9 травня в Москві, пригрозило завдати масованого ракетного удару по центру Києва.

"Росія просить про припинення вогню для проведення "параду", хоча лише кілька днів тому вона запускала ракети та безпілотники по Україні", – заявив естонський міністр.

Він наголосив, що Україна пропонує "справжнє припинення вогню, яке має розпочатися вже сьогодні ввечері".

"Саме зараз настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру, а не лише до символічних "святкувань", – додав Тсахкна.

Як відомо, у ніч проти 5 травня Росія випустила по Україні 11 балістичних ракет і 164 безпілотники, внаслідок чого загинуло щонайменше п'ять людей і ще десяток отримали поранення; удари були спрямовані переважно на об’єкти енергетичної інфраструктури в багатьох регіонах.

Днями стало відомо, що Чехія видала дозвіл на проліт літака словацького прем’єра Роберта Фіцо під час його подорожі до Москви до 9 травня. До цього країни Балтії відмовилися пропускати словацький урядовий літак через свій повітряний простір.

У Кремлі заявили, що словацький прем’єр буде серед іноземних гостей військового параду до 9 травня в Москві.

Прем’єр-міністр Словаччини заявив, що відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не візьме участі у військовому параді до "Дня перемоги".