Глава МИД Германии призвал Россию принять предложение Украины о перемирии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обратился к России с призывом начать прекращение огня с ночи вторника.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X.

Как известно, 4 мая российское Минобороны самостоятельно объявило "перемирие" на 8–9 мая. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это объявил режим тишины с начала суток 6 мая.

Немецкий министр иностранных дел отметил готовность Украины к немедленному прекращению огня и призвал Россию согласиться на это предложение.

"Президент Зеленский еще раз доказал, что Украина готова к немедленному прекращению огня и переговорам. Поэтому я призываю Россию принять предложение Украины и начать перемирие уже сегодня ночью", – написал Вадефуль.

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал Россию доказать серьезность своих намерений относительно прекращения огня.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора 29 апреля предложил хозяину Кремля Владимиру Путину "кратковременное прекращение огня".