"Про справедливість не торгуємося": на Банковій пояснили позицію у мирних переговорах з РФ

Україна у межах переговорів про завершення російсько-української війни не погодиться на якісь поступки щодо відповідальності Росії за агресію.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказала Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України, яка опікується питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності.

Посадовиця підтвердила, що від російської сторони у переговорному процесі лунали та лунають вимоги щодо відмови України від притягнення РФ до відповідальності – як і скасування санкцій та припинення усіх судових процесів.

"У 28-пунктному "мирному плані" теж йшлося про амністію щодо відповідальності РФ. І звісно, ви бачите, як вони боляче реагують на будь-які розмови про заморожені активи… Тому для них ці питання болючі, й очевидно, що вони намагатимуться і далі їх прописувати в будь-яких угодах", – зазначила Ірина Мудра.

"Україна абсолютно чітка у своїй позиції: питання відповідальності Росії не є предметом торгу. Україна давно це визначила, про це кажуть члени нашої переговорної делегації, каже президент України: про справедливість переговорів бути не може. Ми не торгуємося в питаннях справедливості і відповідальності Російської Федерації… І дуже добре, що ніхто з партнерів від нас цього не вимагає. І цей принцип – не тільки України", – наголосила вона.

Читайте повний текст інтерв’ю: "Вирок для Путіна матиме символічний і практичний сенс". Мудра про трибунал і покарання РФ.

Нагадаємо, угоду щодо створення спецтрибуналу щодо агресії РФ мають винести на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня у Кишиневі.