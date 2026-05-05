"О справедливости не торгуемся": на Банковой объяснили позицию в мирных переговорах с РФ

Украина в рамках переговоров о завершении российско-украинской войны не согласится на какие-то уступки относительно ответственности России за агрессию.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказала Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента Украины, которая занимается вопросом привлечения России к международной ответственности.

Чиновница подтвердила, что от российской стороны в переговорном процессе звучали и звучат требования об отказе Украины от привлечения РФ к ответственности – как и отмене санкций и прекращении всех судебных процессов.

"В 28-пунктном "мирном плане" тоже говорилось об амнистии в отношении ответственности РФ. И конечно, вы видите, как они болезненно реагируют на любые разговоры о замороженных активах... Поэтому для них эти вопросы болезненны, и очевидно, что они будут пытаться и дальше их прописывать в любых соглашениях", – отметила Ирина Мудрая.

"Украина абсолютно четкая в своей позиции: вопрос ответственности России не является предметом торга. Украина давно это определила, об этом говорят члены нашей переговорной делегации, говорит президент Украины: о справедливости переговоров быть не может. Мы не торгуемся в вопросах справедливости и ответственности Российской Федерации... И очень хорошо, что никто из партнеров от нас этого не требует. И этот принцип – не только Украины", – подчеркнула она.

Напомним, соглашение о создании спецтрибунала по агрессии РФ должны вынести на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.