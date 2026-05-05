На Банковій заявили, в якому році запрацює і винесе вироки трибунал щодо агресії РФ

Перші вироки спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України можливі у 2028 році, а фактична підготовка доказів вже давно триває.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента України, яка опікується питанням притягнення Росії до міжнародної відповідальності.

Остаточним кроком до заснування спецтрибуналу стане підписання відповідної "часткової розширеної угоди" на міністерській зустрічі Ради Європи 14–15 травня у Кишиневі.

Трибунал розташується у Гаазі (для цього вже визначили будівлю) і почне роботу з першого етапу, так званого Skeleton Tribunal.

На етапі Skeleton Tribunal діятиме керівний комітет, який набиратиме суддів, прокурорів, слідчих. Процес відбору суддів очікувано запустять до кінця 2026 року. Номінувати цих суддів і прокурорів зможуть країни-члени спецтрибуналу.

"Робота прокурорів і слідчих, як ми очікуємо, почнеться не раніше кінця 2027 року, а то й у 2028 році. І відповідно, вироки – не раніше 2028-го. І я тут хочу тут наголосити, що довгих розслідувань не знадобиться – бо велику частину цієї роботи вже зараз, власне, виконує Міжнародний центр з розслідування злочину агресії у Нідерландах. Вони вже збирають всю доказову базу по агресії і передадуть до трибуналу готовий продукт", – пояснила Ірина Мудра.

Посадовиця нагадала, що предметом розгляду трибуналу стануть дії до 30 осіб найвищого політичного і військового керівництва Росії.

"І звісно, він включає трьох найголовніших (у 2022 році. – ЄП) осіб у РФ – президента, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ. Зараз цей трибунал для Путіна, або трибунал для найвищого військово-політичного керівництва Росії, переходить із політичної площини у площину його втілення", – зазначила Ірина Мудра.

Також вона наголосила, що Україна у межах переговорів про завершення російсько-української війни не погодиться на якісь поступки щодо відповідальності Росії за агресію.

