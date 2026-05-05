На Банковой заявили, в каком году заработает и вынесет приговоры трибунал по агрессии РФ

Первые приговоры спецтрибунала по агрессии России против Украины возможны в 2028 году, а фактическая подготовка доказательств уже давно идет.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента Украины, которая занимается вопросом привлечения России к международной ответственности.

Окончательным шагом к учреждению спецтрибунала станет подписание соответствующего "частичного расширенного соглашения" на министерской встрече Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

Трибунал расположится в Гааге (для этого уже определили здание) и начнет работу с первого этапа, так называемого Skeleton Tribunal.

На этапе Skeleton Tribunal будет действовать руководящий комитет, который будет набирать судей, прокуроров, следователей. Процесс отбора судей ожидаемо запустят до конца 2026 года. Номинировать этих судей и прокуроров смогут страны-члены спецтрибунала.

"Работа прокуроров и следователей, как мы ожидаем, начнется не раньше конца 2027 года, а то и в 2028 году. И соответственно, приговоры – не ранее 2028-го. И я здесь хочу здесь подчеркнуть, что долгих расследований не понадобится – потому что большую часть этой работы уже сейчас, собственно, выполняет Международный центр по расследованию преступления агрессии в Нидерландах. Они уже собирают всю доказательную базу по агрессии и передадут в трибунал готовый продукт", – пояснила Ирина Мудрая.

Чиновница напомнила, что предметом рассмотрения трибунала станут действия до 30 человек высшего политического и военного руководства России.

"И конечно, он включает трех главных (в 2022 году. – ЕП) лиц в РФ – президента, премьер-министра и министра иностранных дел. Сейчас этот трибунал для Путина, или трибунал для высшего военно-политического руководства России, переходит из политической плоскости в плоскость его воплощения", – отметила Ирина Мудрая.

Также она подчеркнула, что Украина в рамках переговоров о завершении российско-украинской войны не согласится на уступки относительно ответственности России за агрессию.

