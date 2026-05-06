Новый опрос в Польше: партия Туска рискует остаться без шанса на коалицию

Новое исследование общественного мнения в Польше свидетельствует, что с текущими настроениями избирателей партия действующего премьера Дональда Туска не сможет сформировать правительство после выборов, хотя и будет формальным победителем.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Опрос от Opinia24 по заказу Gazeta Wyborcza показал, что "Гражданская коалиция" Туска остается политсилой с наибольшей поддержкой – однако с общим балансом голосов может остаться без шансов на формирование коалиции.

Так, опрос свидетельствует, что за "Гражданскую платформу" сейчас готовы голосовать 31,6%. Консервативная "Право и справедливость" – на втором месте с 21,6%, третья – ультраправая "Конфедерация" с 12,3%, четвертая – еще более радикальная "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна с 8,2%, а "Левица" получила бы 7%.

Другие двое коалиционных партнеров Туска, Польская крестьянская партия и "Польша-2050", имеют менее 3% и не преодолевают проходной барьер.

Если бы на реальных выборах голоса распределились таким образом, партия Туска и "Левица" вместе получили бы 220 мест в Сейме, что недостаточно для большинства в 231 мандат. В то же время "ПиС" и обе "Конфедерации" совокупно получили бы 240 мест.

Опрос IBRiS, обнародованный неделю назад, прогнозировал существенно лучший результат "Левицы", с которым эта партия вместе с "Гражданской платформой" могли бы получить минимально необходимое большинство в Сейме.

Ранее отмечали, что и для "ПиС" в случае оправдания прогноза о лишь формальной победе Туска картина не очень благоприятная – так, определенный кандидатом в премьеры Пшемыслав Чарнек категорически исключил возможность привлечения в коалицию политсилы Брауна, а без них сформировать большинство будет также невозможно.