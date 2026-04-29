Партія Туска і "Лівиця" мають достатню підтримку, щоб отримати більшість – опитування

Новини — Середа, 29 квітня 2026, 15:45 — Марія Ємець

У разі парламентських виборів у Польщі найближчим часом "Громадянська коаліція" Дональда Туска і "Лівиця" отримали б достатньо голосів для формування більшості, хоч і не "впевненої".

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування громадської думки від IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.

Якби вибори у Польщі проходили найближчої неділі, "Громадянська коаліція" отримала б 32% голосів. На другому місці консерватори "Право і справедливість" з 23,2%, на третьому – ультраправа "Конфедерація" з 12%. Обидві втратили більш як процентний пункт підтримки, порівняно з попереднім опитуванням. 

 

Прохідний бар’єр долають також "Лівиця" з 8,7% та ультраправа "Конфедерація польської корони" з 7,9%.

За підрахунками, з таким розподілом голосів партія Туска і "Лівиця" отримали б шанс самостійно сформувати ліберальний уряд – проте це буде більшість з мінімальною перевагою. 

У контексті опитувань громадської думки у Польщі вже відзначали, що  "Громадянська коаліція" ризикує стати формальним переможцем, але без можливості сформувати коаліцію.

Інше опитування засвідчило зростання негативної оцінки роботи прем’єра Дональда Туска. 

