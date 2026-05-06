Вспышка хантавируса на круизном лайнере: 14 испанцев поместят на карантин в Мадриде

Круизное судно MV Hondius, на борту которого зафиксирована вспышка хантавируса, в следующую субботу пришвартуется в порту на Тенерифе, откуда иностранные пассажиры будут эвакуированы в свои страны, а 14 испанцев доставят в больницу в Мадриде, где они пройдут карантин.

Об этом заявила испанская министр здравоохранения Моника Гарсия, которую цитирует EFE, сообщает "Европейская правда".

Гарсия уточнила, что 14 испанских граждан на борту, один из которых является членом экипажа, пройдут обследование по прибытии на Канарские острова.

Затем их доставят военным самолетом на базу Торрехон-де-Ардос, а оттуда – в Центральную больницу Министерства обороны, поскольку там есть "изоляторы высокого уровня", где они будут находиться на карантине.

В случае, если у кого-то из испанских пассажиров появятся какие-либо симптомы, его планируется поместить в указанные изоляционные отделения, тогда как те, кто останется бессимптомным, будут проходить карантин в больнице, но в других помещениях.

Что касается срока изоляции, он будет зависеть от результатов технических совещаний, на которых будет определен "нулевой день контакта" с учетом инкубационного периода вируса, что составляет около 45 дней.

Как указано, никто из 14 испанских граждан не имеет никаких симптомов.

По прибытии лайнера туда будет запущен механизм медицинской оценки и эвакуации для репатриации всех пассажиров, за исключением тех, кому это не позволяет состояние здоровья.

Если какому-то иностранному пассажиру понадобится неотложная медицинская помощь, она будет оказана в Испании.

Весь этот процесс, подчеркнула министр, "будет сопровождаться всеми необходимыми гарантиями безопасности", поскольку как медицинская помощь, так и перевозки будут осуществляться в специально оборудованных помещениях и на специальном транспорте, "избегая любого контакта с местным населением и обеспечивая в любой момент безопасность персонала, оказывающего помощь".

Напомним, ранее стало известно, что Испания примет на своих Канарских островах круизный лайнер, где произошла вспышка хантавируса, и примет на лечение одного из самых тяжелых пациентов – врача, члена экипажа. Еще троих больных по воздуху эвакуируют на лечение в Нидерланды и Германию, не дожидаясь прибытия на Канары.

Региональное правительство испанских Канарских островов уже выступило против того, чтобы лайнер причалил к ним.