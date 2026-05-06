Канарські острови не хочуть приймати круїзне судно з епідемією хантавірусу

Регіональний уряд іспанських Канарських островів виступив проти того, щоб круїзний лайнер, на якому спалахнула епідемія смертельного хантавірусу, причалив до островів.

Про це заявив у середу, 6 травня, голова регіонального уряду Канарських островів Фернандо Клавіхо в ефірі радіостанції COPE, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Цього дня стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров’я та уряд Іспанії досягли домовленості про те, що круїзний лайнер MV Hondius, де зафіксовано сім випадків захворювання на хантавірус, включно з трьома летальними, зможе причалити на Канарських островах.

Втім, регіональний уряд іспанських Канарських островів виступив проти такого рішення.

"Це рішення не ґрунтується на жодних технічних критеріях, а також немає достатньої інформації, щоб заспокоїти населення або гарантувати його безпеку", – заявив Клавіхо.

Він попросив про термінову зустріч із прем'єр-міністром Педро Санчесом для обговорення цього питання.

Перед тим як на лайнері зафіксували спалах, він причалював у Південній Америці. У ВООЗ вважають найбільш імовірною гіпотезою, що перше зараження сталося за межами судна під час мандрівки там одного з вже померлих внаслідок хвороби, а подальші випадки сталися внаслідок передачі інфекції від людини до людини на лайнері.

Як повідомляли, у 2025 році Канарські острови були одним з найпопулярніших місць серед туристів, які відвідують Іспанію.

Міністр туризму Іспанії очікує, що 2026 рік принесе країні збільшення кількості іноземних туристів.