Берлин официально запретил советскую и российскую символику 8 и 9 мая

Полиция Берлина в среду, 6 мая, опубликовала административное постановление, ограничивающее свободу собраний и доступ к общественным местам в районе трех советских военных мемориалов с 8 мая в 6:00 до 9 мая в 22:00.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

В зонах ограничений – в районах Трептов-Кепеник, Митте и Панков – запрещены военная форма и знаки различия, демонстрация букв Z и V, георгиевские ленты, флаги и предметы с российской символикой, флаги СССР, Беларуси, Чеченской Республики и портреты их руководителей, а также изображения Украины без учета оккупированных территорий.

Под запрет также подпадают российские военные и маршевые песни – в частности, все варианты "Священной войны" – и любые действия, прославляющие войну России против Украины.

Запрет распространяется на всех присутствующих в зонах ограничений – независимо от того, являются ли они участниками демонстраций или нет. Исключение составляют дипломатические делегации и другие лица, пользующиеся привилегиями.

Ветераны Второй мировой войны освобождены от запрета на ношение военной формы, знаков различия и георгиевских лент. Флаги и ленты также разрешены в составе венков и цветочных корзин, возлагаемых к мемориалам.

По мнению полиции, символика, которую ранее считали безобидной – георгиевские ленты, военная форма, советские флаги, – в контексте продолжающейся войны в Украине приобрела принципиально иное значение. Власти указывают, что российская пропаганда напрямую связывает нынешнюю войну с победой над нацизмом во Второй мировой войне, что делает невозможным разграничение исторического почтения и поддержки агрессии.

Символ "Z", появившийся на российской военной технике в начале вторжения, расценивается как одобрение войны и может квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние.

Особое беспокойство, отмечается в постановлении, вызывают украинские беженцы, проживающие в Берлине, для которых демонстрация подобной символики имеет ярко выраженный запугивающий характер.

Аналогичные меры в Берлине вводились ежегодно с 2022 года. В 2023 году у мемориала в Трептов-парке было изъято 170 предметов – фрагменты формы, куртки, георгиевские ленты, а несколько человек были задержаны.

В 2023 и 2024 годах фиксировались многочисленные случаи нарушения запретов – ношение георгиевских лент и демонстрация российских флагов.

В эстонском Нарве, граничащем с Россией, 9 мая планируют разместить на стене местного замка плакат, на котором российский правитель Владимир Путин изображен в образе Адольфа Гитлера.

Также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая и встретится с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом не будет участвовать в военном параде.