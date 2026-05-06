Спикер парламента Армении отреагировал на возмущение Беларуси из-за его заявлений

Спикер армянского парламента Ален Симонян отреагировал на вызов временного поверенного Армении в белорусский МИД в связи с его заявлениями о несамостоятельности Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", слова Симоняна приводит армянская служба "Радио Свобода".

Временного поверенного Армении Артура Саргсяна вызвали в МИД Беларуси, где заявили протест и вручили ноту в связи с "недружественными действиями армянской стороны".

Причиной для этого стали слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о несамостоятельности Беларуси. В частности, он сказал, что Армения "не должна стать провинцией и управляться так, как Беларусь".

Комментируя это, Симонян отметил, что "пренебрежительное отношение к Армении, к партнеру по ОДКБ и к армянскому государству ухудшает отношения".

"Политический курс – это дело каждого государства. Для Армении права человека и свободы являются важнейшими ценностями, и я считаю, что каждое государство выбирает свой путь. Мы выбрали путь демократизации для Армении; они (Беларусь. – Ред.) выбрали несколько иной путь", – сказал он.

Симонян также повторил, что "Армения не станет провинцией" и не будет политически зависимой.

"Армения повысит уровень своего политического суверенитета во всех отношениях, а белорусская модель управления неприемлема для моей страны и для меня. Армения – это свободная страна со свободными СМИ, правами человека и верховенством закона", – резюмировал он.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян исключает возвращение страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

