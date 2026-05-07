СМИ: Умеров на этой неделе полетит в Майами на встречу со специальным посланником Трампа

Глава украинской переговорной группы, секретарь СНБО Рустем Умеров, на этой неделе отправится в Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Виткоффом.

Об этом Bloomberg сообщили осведомленные собеседники, пишет "Европейская правда".

Поездка Умерова может состояться на фоне того, как в ответ на одностороннее провозглашение Россией перемирия на 8–9 мая Украина призвала к немедленному прекращению боевых действий с РФ с ночи среды, 6 мая.

Впрочем, в Воздушных силах утром 6 мая сообщили, что Россия с первых же часов суток начала очередные воздушные удары.

Собеседники, среди которых, в частности, был и представитель Белого дома, отказались подробно рассказывать о повестке дня потенциальной встречи.

Недавно президент Владимир Зеленский признал, что война в Иране отвлекла внимание от агрессии России против его страны, и существует большой риск того, что усилия по прекращению боевых действий в Украине не могут возобновиться до окончания конфликта в Иране.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.

В конце апреля Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что Украина готова к очередному раунду мирных переговоров с РФ в трехстороннем формате и на территории Азербайджана.