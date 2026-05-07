В Латвии разбились два беспилотника: один упал возле нефтехранилища

В Латвии утром 7 мая разбились два дрона, которые проникли в воздушное пространство страны со стороны России.

Об этом сообщили представители латвийской армии и полиции, пишет LSM, передает "Европейская правда".

Рано утром в четверг в районах Балви, Людза и Резекне было объявлено об угрозе в воздушном пространстве. По состоянию на 07:00 утра предупреждение об угрозе остается в силе.

По данным полиции, один из дронов упал на улице, где расположено нефтехранилище в городе Резекне, что в 40 км от российской границы.

По данным Государственной службы пожарной охраны и спасательных работ (VUGD), при осмотре нефтяных резервуаров с помощью тепловизора повышенной температуры обнаружено не было.

На месте происшествия работают службы экстренной помощи. VUGD проводит тушение, а Государственная полиция оцепила пораженную территорию.

Место падения другого беспилотника пока не установлено.

Министр обороны Андрис Спрудс сообщил, что он направляется в Резекненский регион. По его словам, ситуация там сложная, и угроза сохраняется.

"В настоящее время Национальные вооруженные силы вместе с союзниками по НАТО осуществляют максимальный контроль над воздушным пространством; в воздухе также находятся истребители", – сказал он.

Также министр отметил, что Украина имеет полное право защищаться и наносить удары по целям на территории России.

"На первый взгляд, существует вероятность, что это беспилотники, которые с украинской стороны нацелены на цели в России. Но это лишь предположение; информация требует проверки", – добавил он.

В Резекне, Резекненском и Людзенском районах сегодня отменены занятия во всех учебных заведениях.

Напомним, 3 мая жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупредили о возможной угрозе беспилотников, вызванной российской агрессией против Украины.

Тогда же стало известно, что беспилотникнарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.

После этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркнул президенту Владимиру Зеленскому недопустимость того, чтобы финское воздушное пространство нарушали дроны.