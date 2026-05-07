У Литві прокоментували останній інцидент з падінням дронів у сусідній Латвії

Після того, як кілька дронів увійшли в повітряний простір Латвії з території Росії, литовський міністр національної оборони Робертас Каунас заявив, що в Литві таких інцидентів зафіксовано не було.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Наскільки мені відомо, у Литві не зафіксовано жодних подібних інцидентів, жодних випадків порушення повітряного простору. Щоранку я запитую про це і мені запевняють, що у Литві таких інцидентів немає", – сказав міністр.

За його словами, після того, як рано вранці у четвер дрони увійшли в повітряний простір Латвії, були задіяні сили повітряної поліції НАТО.

"Наші латвійські колеги поінформували нас, і винищувачі НАТО також виконали свою місію. Вони вилетіли з аеропорту Шяуляй для патрулювання повітряного простору Латвії і повернулися до Шяуляй близько шостої ранку", – сказав він.

Каунас наголосив, що нещодавні подібні інциденти в Латвії, Естонії та Фінляндії є "наслідками війни проти України, спровокованої Росією".

У Латвії вранці 7 травня розбилися два дрони, які залетіли у повітряний простір країни з боку Росії.

Нагадаємо, 3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попередили про можливу загрозу безпілотників, спричинену російської агресією проти України.

Тоді ж стало відомо, що безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією.