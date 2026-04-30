Президент Литви підписав закони про два військових полігони

Президент Литви Гітанас Науседа підписав закон щодо створення військового полігону у Сувальському коридорі та розширення ще одного.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У четвер Науседа оголосив, що підписав нещодавно ухвалений парламентом закон про створення військового полігону "Капчямістіс" у Лаздійському районі – у так званому Сувальському коридорі, а також про розширення полігону у Таураге неподалік кордону з Калінінградською областю РФ.

"Це наші чіткі політичні рішення для посилення нашої обороноздатності і послідовного сприяння колективній обороні НАТО", – прокоментував президент.

Литовський парламент підтримав законопроєкт щодо створення полігону "Капчямістіс" тиждень тому, 23 квітня.

Ухвалення проєкту супроводжувалося суперечками і спротивом частини суспільства. Так, 14 квітня у Вільнюсі кілька сотень людей вийшли на протест проти створення полігону, аргументуючи це захистом природи.

Нагадаємо, так званий Сувальський коридор – вузька смуга територій Литви та Польщі між Білоруссю і Калінінградською областю РФ – вважається дуже ймовірним напрямком атаки у разі війни з Росією, оскільки це дозволило би росіянам обрізати усі сухопутні логістичні шляхи з Центральної Європи у Балтію та спростити собі логістику до Калінінграда.