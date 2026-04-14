У Вільнюсі кількасот людей протестують проти нового військового полігону – захищають ліс

У Вільнюсі кілька сотень людей вийшли на протест проти створення нового військового полігону, аргументуючи це захистом природи.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У вівторок, коли у парламентській залі мали розглядати проєкт щодо створення військового полігону в районі населеного пункту Капчямістіс, рух "За литовські ліси" та прихильники їхньої позиції провели акцію проти цього на Майдані Незалежності, вимагаючи збереження лісу.

E. Blažis / LRT

Протестувальники, чисельність яких оцінюють у близько 300 осіб, прийшли з національними прапорами і плакатами з гаслами на зразок "Ні військовому полігону", "Зупиніть знищення лісів і тварин".

E. Blažis / LRT

Учасники акції вважають, що вибір цієї місцевості для полігону призведе до беззмістовного знищення лісу. Деякі висловлюють нерозуміння, навіщо Литві більша площа полігонів на душу населення, ніж у деяких більших країнах.

Організатори протесту озвучують як ключові вимоги оцінку впливу на довкілля, прозорість процесу і громадське обговорення перед ухваленням остаточних рішень щодо створення полігону, а також закликають спершу розглянути альтернативні варіанти розташування.

Увесь Капчямістісінський ліс займає площу близько 28 тисяч гектарів, 52% території є лісом державного значення.

Погоджений на перших етапах проєкт щодо створення полігону передбачає, що він займе площу близько 14,6 гектара, заходячи і на територію лісу. Частина полігону буде відведена для стрільб, ще частина – для відпрацювання маневрів. Створення полігону зачіпає інтереси також понад 70 власників садиб та земельних ділянок на прилеглій території.

Під час першого голосування ультраправа партія "Зоря Німану" проголосувала проти створення військового полігону, попри те, що входить до керівної коаліції. Президент Литви Гітанас Науседа після того закликав шукати альтернативи керівній коаліції.

З’явилися сигнали, що соціал-демократи розглядають запрошення до коаліції нині опозиційного Союзу демократів "В ім’я Литви" замість "Зорі Німану".