Президенты Литвы и Польши наблюдали за совместными учениями в районе Сувальского коридора

В среду президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с президентом Республики Польша Каролем Навроцким наблюдали за международными литовско-польскими тактическими военными учениями "Храбрый грифон 26".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе президента Литвы.

Во время учений "Храбрый грифон 26" армии обеих стран отрабатывали быстрое и скоординированное реагирование на возможные угрозы в так называемом Сувальском коридоре.

Эти учения, которые уже стали традиционными, являются частью оперативного плана обороны "Орша", разработанного вооруженными силами Литвы и Польши для защиты стратегически важного Сувальского коридора.

"Литва и Польша – стратегические партнеры, близкие союзники. Нас объединяет как общая история, так и общий ответ на современные геополитические вызовы – вместе мы сталкиваемся с вызовами, связанными с соседством с Калининградской областью России и Беларусью", – отметил Науседа.

По его словам, совместные военные учения наглядно демонстрируют, что Литва и Польша готовятся обеспечивать безопасность своих стран и всего восточного фланга НАТО не громкими заявлениями, а действиями.

"Совместные учения в так называемом Сувальском коридоре повышают уровень взаимодействия вооруженных сил наших стран, доводят до автоматизма процедуры совместного реагирования на возможные угрозы и демонстрируют нашу решимость сдерживать любую возможную агрессию. Не случайно план обороны вооруженных сил Литвы и Польши, предназначенный для стратегически важного Сувальского коридора, носит название "Орша". Как и тогда, под Оршей, так и сейчас литовские и польские военные готовы совместными действиями преградить путь врагу с Востока", – сказал глава Литвы.

Во время двусторонней встречи президенты обсудили вопросы укрепления обороны и безопасности региона, военную и политическую поддержку Украины, а также приоритеты предстоящего саммита НАТО в Анкаре. Стороны согласились, что общей целью Литвы и Польши на предстоящем саммите НАТО является сохранение и подтверждение трансатлантического единства как основы Альянса, отмечается в сообщении.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал закон о создании военного полигона в Сувальском коридоре и расширении еще одного.

Принятие проекта сопровождалось спорами и сопротивлением части общества. Так, 14 апреля в Вильнюсе несколько сотен человек вышли на протест против создания полигона, аргументируя это защитой природы.

Напомним, так называемый Сувальский коридор – узкая полоса территорий Литвы и Польши между Беларусью и Калининградской областью РФ – считается весьма вероятным направлением атаки в случае войны с Россией, поскольку это позволило бы россиянам перерезать все сухопутные логистические пути из Центральной Европы в Прибалтику и упростить себе логистику в Калининград.