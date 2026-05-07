Ультраправые набирают более 40% за считанные месяцы перед выборами в одной из немецких земель

За четыре месяца до выборов в немецкой земле Саксония-Анхальт "Альтернатива для Германии" ("АдГ") укрепила свои позиции в опросе и остается сильнейшей партией со значительным отрывом.

Таковы результаты опроса Sachsen-AnhaltTREND, проведенного институтом Infratest dimap, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Ультраправая партия значительно опережает конкурентов, набрав 41% голосов против 26% у консервативного Христианско-демократического союза (ХДС).

По сравнению с последним опросом Infratest в сентябре, "АдГ" прибавила два процентных пункта. За ХДС (с падением на один процентный пункт) идут "Левые" (12%) и Социал-демократическая партия (7%).

С таким результатом партии "АдГ" не хватило бы всего нескольких процентных пунктов до правящего большинства.

На вопрос, кто должен возглавить следующее правительство земли, "АдГ" (43%) и ХДС (44%) в опросе практически идут наравне. Если бы премьер-министра земли выбирали прямым голосованием, действующий Свен Шульце (ХДС) лидирует с 36%, опережая главного кандидата "АдГ" Ульриха Зигмунда (32%).

В конце прошлого года глава криминальной полиции Германии Хольгер Мюнх предупредил о последствиях для безопасности, если ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получит контроль над земельными правительствами после выборов в следующем году.

