Туск розповів, що говорив із Папою Римським про Україну і озброєння Європи

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що під час своєї зустрічі з Папою Римським Левом XIV говорив, зокрема, про Україну.

Заяву очільника польського уряду наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Туск також розповів, що на зустрічі йшлося про можливий візит Папи до Польщі, згадавши 2028 рік як один із варіантів, що розглядаються.

Водночас, за його словами, більша частина їхньої розмови була присвячена міжнародним справам.

"Звичайно, розмова стосувалася України… міжнародного порядку, озброєння Польщі та Європи, а також озброєння Німеччини. Ну, ви знаєте, скільки зараз актуальних тем", – сказав прем’єр Польщі.

Пізніше у четвер Туск також зустрінеться з італійською прем’єркою Джорджею Мелоні.

"Як ви знаєте, сьогодні у мене також запланована зустріч із прем'єр-міністеркою Мелоні, і тут також перебуває держсекретар Рубіо; він зустрінеться зі Святим Отцем одразу після мене. Тож це також показує, як багато всього відбувається і наскільки складні питання, які потрібно обговорювати та вирішувати", – додав Туск.

Раніше стало відомо, що Туск привіз Папі Римському книгу кашубською мовою.

Кашуби – це західнослов'янський етнос, що проживає на північному заході Польщі. Туск народився у Гданську в сім'ї кашубів.

Варто зазначити, що нещодавно президент США Дональд Трамп накинувся на Папу Римського Лева XIV з багатослівною критикою. Він заявив, що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок – дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали б у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

Папа після жорсткої критики заявив, що "не боїться" цього.