Туск рассказал, что говорил с Папой Римским об Украине и вооружении Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что во время своей встречи с Папой Римским Львом XIV говорил, в частности, об Украине.

Заявление главы польского правительства приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Туск также рассказал, что на встрече речь шла о возможном визите Папы в Польшу, упомянув 2028 год как один из рассматриваемых вариантов.

В то же время, по его словам, большая часть их беседы была посвящена международным делам.

"Конечно, разговор касался Украины... международного порядка, вооружения Польши и Европы, а также вооружения Германии. Ну, вы знаете, сколько сейчас актуальных тем", – сказал премьер Польши.

Позже в четверг Туск также встретится с итальянским премьером Джорджей Мелони.

"Как вы знаете, сегодня у меня также запланирована встреча с премьер-министром Мелони, и здесь также находится госсекретарь Рубио; он встретится со Святым Отцом сразу после меня. Поэтому это также показывает, как много всего происходит и насколько сложные вопросы, которые нужно обсуждать и решать", – добавил Туск.

Ранее стало известно, что Туск привез Папе Римскому книгу на кашубском языке.

Кашубы – это западнославянский этнос, проживающий на северо-западе Польши. Туск родился в Гданьске в семье кашубов.

Стоит отметить, что недавно президент США Дональд Трамп набросился на Папу Римского Льва XIV с многословной критикой. Он заявил, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это ок – дать Ирану владеть ядерным оружием", и что его "не выбрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

Папа после жесткой критики заявил, что "не боится" этого.