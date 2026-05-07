У Латвії пояснили, чому не збивали дрони, які залетіли з Росії

Дрони, які вторглися до латвійського Резекне, не були збиті, оскільки не були дотримані всі критерії безпеки.

Про це заявив Егілс Лещинскіс, заступник начальника Об’єднаного штабу з оперативних питань Національних збройних сил Латвії, на пресконференції в Резекне у вівторок, 7 травня, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Лещинскіс повідомив, що літальні апарати були виявлені на радарі, але збити їх не вдалося, оскільки не було впевненості, що цивільне населення чи інфраструктура не зазнають шкоди.

Він також зазначив, що під час цих інцидентів були залучені групи протиповітряної оборони та Балтійська місія повітряного патрулювання, які стежили за ситуацією. Зафіксовано щонайменше три порушення повітряного простору, але факти наразі перевіряються.

Міністр оборони Андріс Спрудс додав, що для прийняття рішення про збиття літаючого об’єкта мають бути дотримані конкретні критерії.

За словами Спрудса, для збиття дронів у населеному районі необхідно врахувати кілька факторів.

Щодо того, чиїми та якими саме були ці дрони, Лещинскіс наголосив, що про це можна буде сказати лише після завершення розслідування. "Ми дочекаємося результатів розслідування, ідентифікуємо уламки, і тоді зможемо сказати напевно", – зазначив він.

Спрудс сказав, що розглядаються всі можливі варіанти, включаючи те, що це були українські дрони, які прямували до цілей у Росії.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс наголосив, що мешканці повинні більш уважно ставитися до того, що вказано в оголошенні, розісланому через систему масового оповіщення – залишатися вдома, закрити вікна та двері.

Як відомо, 7 травня Латвія повідомила про невідомі дрони, які порушили її повітряний простір з боку Росії.

Повідомляли, що чотири нафтові резервуари, в яких не було нафтопродуктів, були пошкоджені внаслідок інциденту з дронами.