В Латвии объяснили, почему не сбивали залетевшие из России дроны

Дроны, которые вторглись в латвийский Резекне, не были сбиты, поскольку не были соблюдены все критерии безопасности.

Об этом заявил Эгилс Лещинскис, заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам Национальных вооруженных сил Латвии, на пресс-конференции в Резекне во вторник, 7 мая, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Лещинскис сообщил, что летательные аппараты были обнаружены на радаре, но сбить их не удалось, поскольку не было уверенности, что гражданское население или инфраструктура не понесут ущерб.

Он также отметил, что во время этих инцидентов были привлечены группы противовоздушной обороны и Балтийская миссия воздушного патрулирования, которые следили за ситуацией. Зафиксировано по меньшей мере три нарушения воздушного пространства, но факты пока проверяются.

Министр обороны Андрис Спрудс добавил, что для принятия решения о сбивании летающего объекта должны быть соблюдены конкретные критерии.

По словам Спрудса, для сбивания дронов в населенном районе необходимо учесть несколько факторов.

По поводу того, чьими и какими именно были эти дроны, Лещинскис отметил, что об этом можно будет сказать только после завершения расследования. "Мы дождемся результатов расследования, идентифицируем обломки, и тогда сможем сказать наверняка", – отметил он.

Спрудс сказал, что рассматриваются все возможные варианты, включая то, что это были украинские дроны, которые направлялись к целям в России.

В свою очередь министр внутренних дел Рихардс Козловскис подчеркнул, что жители должны более внимательно относиться к тому, что указано в объявлении, разосланном через систему массового оповещения – оставаться дома, закрыть окна и двери.

Как известно, 7 мая Латвия сообщила о неизвестных дронах, нарушивших ее воздушное пространство со стороны России.

Сообщали, что четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов, были повреждены в результате инцидента с дронами.