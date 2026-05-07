Швеція, Канада і Литва готові долучитися до Фонду підтримки транспорту України

Під час Міжнародного транспортного форуму, який проходить в німецькому Лейпцигу, Швеція, Канада і Литва оголосили про готовність долучитися внесками до Фонду підтримки транспорту України.

Про це у своїх соцмережах повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує "Європейська правда".

Кулеба брав участь у круглому столі високого рівня, присвяченому підтримці транспортної системи України в умовах війни та запуску Фонду підтримки транспорту України.

Міністр нагадав, що з початку повномасштабної війни РФ здійснила понад 5 100 ударів по інфраструктурі "Укрзалізниці". Пошкоджено або знищено понад 26 тисяч об’єктів. Також пошкоджено понад 900 об’єктів портової інфраструктури та 177 цивільних суден.

"Окремо говорили про запуск Фонду – механізму для практичного відновлення транспортної інфраструктури України… Сьогодні Швеція, Німеччина та Норвегія оголосили, що готові долучитись внесками. Працюємо, щоб реалізувати проєкти, які продемонструють швидкий результат", – зазначив Кулеба.

