ЄС і Україна провели перше з 2022 року засідання спільного авіаційного комітету

Відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету Україна – ЄС, що є одним з ключових інструментів реалізації Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

Про це віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив у Telegram, пише "Європейська правда".

За словами Кулеби, це один із ключових інструментів реалізації Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, яка встановлює єдині правила для авіації та інтегрує нашу державу в європейську авіаційну систему.

На засіданні узгодили перелік актів права ЄС, які Україна має впровадити, а також підходи до їх імплементації з урахуванням поточних умов.

Це означає перехід до практичного впровадження європейських правил у сфері авіації – від безпеки польотів до захисту прав пасажирів.

"Наша мета – щоб після відкриття неба український ринок працював за тими ж правилами, що і в ЄС: прозоро, безпечно і з рівними умовами для перевізників", – зазначив Кулеба.

За його словами, українські авіакомпанії зараз працюють у надзвичайно складних умовах.

"Саме тому готуємо систему вже зараз – щоб після відновлення польотів ринок одразу був інтегрований у європейський простір", – заявив Кулеба.

Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо", 12 жовтня 2021 року. Рада ратифікувала її за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтару.

