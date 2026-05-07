Швеция, Канада и Литва готовы присоединиться к Фонду поддержки транспорта Украины

Во время Международного транспортного форума, который проходит в немецком Лейпциге, Швеция, Канада и Литва объявили о готовности присоединиться взносами к Фонду поддержки транспорта Украины.

Об этом в своих соцсетях сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, информирует "Европейская правда".

Кулеба участвовал в круглом столе высокого уровня, посвященном поддержке транспортной системы Украины в условиях войны и запуску Фонда поддержки транспорта Украины.

Министр напомнил, что с начала полномасштабной войны РФ осуществила более 5 100 ударов по инфраструктуре компании "Укрзалізниця". Повреждено или уничтожено более 26 тысяч объектов. Также повреждено более 900 объектов портовой инфраструктуры и 177 гражданских судов.

"Отдельно говорили о запуске Фонда – механизма для практического восстановления транспортной инфраструктуры Украины... Сегодня Швеция, Германия и Норвегия объявили, что готовы присоединиться взносами. Работаем, чтобы реализовать проекты, которые продемонстрируют быстрый результат", – отметил Кулеба.

