Глава МЗС Німеччини запевнив, що у Мерца і Трампа міцні стосунки

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив, що відносини між канцлером Фрідріхом Мерцом і президентом США Дональдом Трампом залишаються "міцними" попри розбіжності у позиціях щодо війни в Ірані.

Про це Вадефуль заявив в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

В ході інтерв’ю очільник німецького зовнішньополітичного відомства спробував згладити розбіжності між Трампом і Мерцом, сказавши, що уряд у Берліні підтримує прагнення США не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

За його словами, очолювана США кампанія в Ірані вже підірвала здатність Ісламської Республіки просуватися в напрямку створення ядерної зброї та "більш-менш знищила" ракетну програму країни.

Незважаючи на напруженість у відносинах між лідерами США й Німеччини, відносини залишаються "міцними", сказав він.

"За підсумками цього конфлікту має бути ясно, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю", – сказав Вадефуль.

Необережні коментарі канцлера, що викликали бурхливу реакцію Трампа, були "непорозумінням", додав німецький міністр.

Президент США накинувся на Мерца минулого тижня після того, як німецький лідер сказав, що Іран "принижує" США.

Вадефуль зазначив, що метою цих зауважень було попередити Тегеран, щоб той "не намагався принижувати американського президента".

Він додав, що відносини між союзниками по НАТО залишаються міцними, незважаючи на напруженість.

"Альянс сильніший, ніж будь-коли раніше. Об’єднавшись з новими членами, ми є найуспішнішим оборонним альянсом у світі і будемо захищати його всіма засобами", – зауважив глава МЗС Німеччини.

На тлі суперечки між Трампом і Мерцом стало відомо про виведення п’яти тисяч військових з території Німеччини. Згодом Трамп заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.

