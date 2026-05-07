Глава МИД Германии заверил, что у Мерца и Трампа прочные отношения

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заверил, что отношения между канцлером Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом остаются "прочными" несмотря на расхождения во взглядах на войну в Иране.

Об этом Вадефуль заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

В ходе интервью глава немецкого внешнеполитического ведомства попытался сгладить разногласия между Трампом и Мерцем, сказав, что правительство в Берлине поддерживает стремление США не допустить получения Ираном ядерного оружия.

По его словам, возглавляемая США кампания в Иране уже подорвала способность Исламской Республики продвигаться в направлении создания ядерного оружия и "более или менее уничтожила" ракетную программу страны.

Несмотря на напряженность в отношениях между лидерами США и Германии, отношения остаются "прочными", сказал он.

"По итогам этого конфликта должно быть ясно, что Иран никогда не получит ядерное оружие", – сказал Вадефуль.

Неосторожные комментарии канцлера, вызвавшие бурную реакцию Трампа, были "недоразумением", добавил немецкий министр.

Президент США набросился на Мерца на прошлой неделе после того, как немецкий лидер сказал, что Иран "унижает" США.

Вадефуль отметил, что целью этих замечаний было предупредить Тегеран, чтобы тот "не пытался унижать американского президента".

Он добавил, что отношения между союзниками по НАТО остаются крепкими, несмотря на напряженность.

"Альянс сильнее, чем когда-либо прежде. Объединившись с новыми членами, мы являемся самым успешным оборонным альянсом в мире и будем защищать его всеми средствами", – отметил глава МИД Германии.

На фоне спора между Трампом и Мерцем стало известно о выводе пяти тысяч военных с территории Германии. Впоследствии Трамп заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.

