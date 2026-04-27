Мерц про переговори США та Ірану: Тегеран принижує всю американську націю

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вкотре вдався до критики війни США на Близькому Сході, заявивши, що Вашингтон не має стратегії у діях проти Ірану, тоді як іранське керівництво принижує всю американську націю.

Як пише "Європейська правда", слова канцлера цитує n-tv.

Виступаючи у гімназії імені Карла Великого в місті Марсберг, Мерц розповів про свої контакти з президентом США Дональдом Трампом щодо війни проти Ірану. Німецький канцлер заявив, що вже двічі висловлював свій скептицизм американському лідеру з приводу цього конфлікту.

"Якби я знав, що це триватиме п’ять-шість тижнів і ситуація буде погіршуватися, я б сказав йому це ще наполегливіше", – додав Мерц.

Глава німецького уряду вже вдруге розкритикував США за відсутність стратегії у війні, наголосивши, що Вашингтон так само не має чіткої стратегії щодо переговорів з іранцями. Мерц переконаний, що Тегеран вміло уникає дипломатичного вирішення конфлікту.

"Наразі я не бачу, який стратегічний вихід обирають американці, тим більше, що іранці, очевидно, дуже вміло ведуть переговори – або, точніше, дуже вміло не ведуть переговори.Таким чином ціла нація принижується іранським керівництвом", – заявив Мерц.

Як повідомляли ЗМІ, Іран висунув США нову мирну пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки та продовження припинення вогню. При цьому Тегеран пропонує відкласти ядерні переговори на пізніший термін.

Нагадаємо, на минулих вихідних Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

Трамп заявив, що Іран може зателефонувати до Сполучених Штатів, щоб домовитися щодо завершення війни.