Єврокомісія: Альянс дронів ЄС-Україна створить синергію між індустріями захисту

Мета Альянсу дронів ЄС-Україна, який реалізується у рамках флагманського проєкту Ініціатива захисту від дронів (Drone Defense Initiative), полягає у створенні синергії між європейською та українською індустріями захисту від БпЛА.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив 7 травня речник Єврокомісії Тома Реньє.

Альянс дронів ЄС-Україна обʼєднає технології та досвід у захисті від дронів України та ЄС.

"Це двосторонній рух із самого початку… Україна отримала багато досвіду, коли йдеться про можливості дронів та протидронні можливості… Цей альянс створить синергію між європейською індустрією захисту від дронів та українською індустрією захисту від дронів", – заявив Реньє.

Він нагадав, що Ініціатива захисту від дронів (Drone Defense Initiative) є одним з флагманських проєктів Євросоюзу, під час реалізації яких ЄС "працює пліч-о-пліч з державами-членами, а також з Україною".

Як повідомляла "Європейська правда", 5 травня Єврокомісія оголосила конкурс на подачу заяв від компаній, які хочуть стати співзасновниками Альянсу дронів ЄС-Україна.

Очікується, що Альянс розпочне свою діяльність у найближчі місяці, а прийом заявок триватиме до 25 травня 2026 року.

Нагадаємо, 16 жовтня Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.

Більш докладно про оборонні плани Євросоюзу у матеріалі: Космічний щит, дрони і Варта східного флангу: про яку оборонну політику домовляється ЄС.