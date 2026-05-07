Еврокомиссия: Альянс дронов ЕС-Украина создаст синергию между индустриями защиты

Цель Альянса дронов ЕС-Украина, который реализуется в рамках флагманского проекта Инициатива защиты от дронов (Drone Defense Initiative), состоит в создании синергии между европейской и украинской индустриями защиты от дронов.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды", заявил 7 мая представитель Еврокомиссии Тома Ренье.



Альянс дронов ЕС-Украина объединит технологии и опыт в защите от дронов Украины и ЕС.

"Это двустороннее движение с самого начала… Украина получила много опыта, когда речь идет о возможностях дронов и противодроновых возможностях… Этот альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией защиты от дронов", – заявил Ренье.

Он напомнил, что Инициатива защиты от дронов (Drone Defense Initiative) является одним из флагманских проектов Евросоюза, во время реализации которых ЕС "работает бок о бок с государствами-членами, а также с Украиной".



Как сообщала "Европейская правда", 5 мая Еврокомиссия объявила конкурс на подачу заявлений от компаний, которые хотят стать соучредителями Альянса дронов ЕС-Украина.

Ожидается, что Альянс начнет свою деятельность в ближайшие месяцы, а прием заявок продлится до 25 мая 2026 года.



Напомним, 16 октября Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" ЕС, в которой Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.

