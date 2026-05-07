СМИ: США готовятся возобновить свою миссию в Ормузском проливе

Администрация США намерена возобновить операцию "Проект Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе после того, как страны Персидского залива сняли ограничения на использование американскими военными своих баз и воздушного пространства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным источников, причиной приостановки миссии 6 мая стало то, что союзники США в регионе заблокировали использование американскими военными своих баз и воздушного пространства.

Это произошло после того, как высокопоставленные чиновники США преуменьшили значение иранских атак на страны Персидского залива в ответ на американскую операцию в проливе. Конфликт спровоцировал серию телефонных звонков на высоком уровне между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем королевства Мухаммедом ибн Салманом.

Отмечается, что союзники оказались на грани срыва давнего соглашения о безопасности между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Саудовская Аравия и другие страны также были обеспокоены тем, что США не защитят их на фоне эскалации боевых действий, сказали чиновники.

Операция "Проект Свобода" опиралась на большой флот самолетов для защиты коммерческих судов от иранских ракет и беспилотников, что сделало базы и воздушное пространство Саудовской Аравии и Кувейта критически важными для ее проведения.

Разблокировка доступа к этим объектам позволит Вашингтону продолжить реализацию инициативы. Неясно, когда это может произойти, хотя официальные лица Пентагона назвали сроки уже на этой неделе.

Стоит отметить, что 4 мая американский президент Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

А 6 мая Трамп объявил о временной приостановке операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив по просьбе Пакистана и других государств.