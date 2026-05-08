Трамп дал ЕС двухмесячный дедлайн на заключение торгового соглашения с США

Президент США Дональд Трамп дал Европейскому союзу двухмесячный срок на заключение торгового соглашения с США, после чего он повысит пошлины до "значительно более высокого уровня".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп повторил свою угрозу ввести более высокие пошлины на товары из ЕС, продолжая давить на европейских лидеров с целью выполнения условий торгового соглашения, достигнутого в прошлом году в Шотландии.

Президент заявил, что во время телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он сообщил о сроке заключения соглашения до 4 июля.

"Я согласился дать ей время до 250-й годовщины нашей страны, иначе, к сожалению, их пошлины немедленно подскочат до значительно более высоких уровней", – сказал Трамп.

Фон дер Ляйен заявила в четверг в соцсетях, что разговор с Трампом был посвящен войне на Ближнем Востоке, но также затрагивал вопросы торговли.

"Мы, как и прежде, полностью привержены, с обеих сторон, реализации (торгового соглашения). Достигается значительный прогресс в направлении снижения пошлин к началу июля", – написала фон дер Ляйен.

Председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге ранее заявил, что ЕС приближается к согласованию торгового соглашения с США и может внедрить его в законодательство уже в этом месяце.

Ожидалось, что Европейский парламент и Совет ЕС финализируют текст соглашения 6 мая. Однако стороны разошлись из-за того, что законодатели стремятся к более жестким гарантиям, а национальные правительства ЕС не желают включать эти пункты в документ.

Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Европарламент 26 марта принял два предложения относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США. Они, среди прочего, предусматривают, что договоренности будут действовать только в случае соблюдения Вашингтоном своих обязательств.