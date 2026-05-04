Зеленський розповів про розблокування відносин з кількома державами

Президент Володимир Зеленський заявив про розблокування кількох напрямків у відносинах України з кількома державами, зокрема з Вірменією, Грузією та Словаччиною.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у коментарі телеканалу ICTV на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

Зеленський наголосив, що його поїздка до Вірменії є першим візитом такого рівня за 24 роки, що, за його словами, є важливим політичним сигналом.

В Єревані Зеленський також провів переговори з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. За результатами розмови сторони домовилися провести міжурядові консультації наступного місця.

"Зараз дипломати вирішать, це буде Братислава або Київ. Всі міністри будуть присутні, це важливо, там вже конкретні речі, співробітництво. Це також, я вважаю, хороший сигнал", – заявив український президент.

Як відомо, в кулуарах саміту український президент вперше зустрівся з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе.

"Також ми вперше за довгий, тривалий час, поговорили трішки тет-а-тет з прем'єром міністром Грузії. Вважаю, це також правильно", – прокоментував цю зустріч Зеленський.

Нагадаємо, Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.

Відносини між офіційним Києвом і Тбілісі останніми роками залишаються вкрай складними – серед іншого, через позицію керівної "Грузинської мрії" щодо російсько-української війни та постійні звинувачення про нібито плани "зробити Грузію другим фронтом".

Майже чотири роки у Грузії не було українського посла – до призначення на цю посаду Михайла Бродовича у січні 2026 року.