Москва резко раскритиковала Армению из-за визита Зеленского в Ереван

МИД РФ выразил возмущение в связи с тем, что Армения ранее на этой неделе приняла президента Украины Владимира Зеленского в Ереване с визитом.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, передает "Европейская правда".

Для выражения возмущения в МИД России вызвали армянского посла. Состоялась его встреча с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.

"Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС "трибуны" главе киевского нацистского режима В.Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России", – говорится в заявлении.

В Москве заявили, что испытывают в связи с этим "справедливое возмущение". Россиян также обидело отсутствие со стороны официального Еревана негативной оценки высказываний Зеленского.

"Посол пообещал доложить в Ереване о сделанном российской стороной замечании", – констатировали в МИД РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Ереване.

На полях саммита Зеленский заявил о разблокировании нескольких направлений в отношениях Украины с несколькими государствами, в частности с Арменией, Грузией и Словакией.