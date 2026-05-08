Избиратели "Тисы" разделены в том, надо ли разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

54% венгров не поддерживают мнение, что следующее правительство должно разблокировать переговоры о членстве Украины в ЕС, избиратели будущей правящей партии "Тиса" разделились в этом вопросе.

Об этом говорится в опросе Европейского совета международных отношений ECFR, передает "Европейская правда".

Как показал опрос, только 27% венгров в той или иной степени поддерживают разблокирование переговоров о членстве между Украиной и ЕС, которые ранее блокировал Виктор Орбан.

Среди избирателей "Тисы" будущего премьера Петера Мадьяра разблокирование переговоров поддерживают 41% венгров, чуть больше, 43%, выступают против этого.

Сторонники партии Орбана "Фидес" в основном (69%) против разблокирования переговоров, за – только 13%.

По поводу того, должно ли его правительство разрешить транзит военной помощи в Украину через Венгрию, страна в целом выступает против, но избиратели "Тисы" в основном поддерживают это (хотя и не так сильно, как до выборов).

Как отмечает ECFR, это может создать два политических вызова для Мадьяра. Один заключается в том, что его электорат, возможно, недооценивает, насколько важным для европейских партнеров Венгрии является начало переговоров о вступлении Украины в ЕС – или просто не связывает это с нормализацией отношений Венгрии с Брюсселем. В любом случае Мадьяру придется отстаивать эту идею среди преимущественно скептически настроенной общественности.

Другой, более отдаленный вызов касается пути Украины к членству в ЕС после завершения переговоров о вступлении. Во время кампании Мадьяр пообещал провести обязательный референдум по этому вопросу, как только это станет реальной перспективой.

Онлайн-опрос проводился в Венгрии компаниями Stratega Research и Mandate Research в период с 17 по 27 апреля 2026 года среди выборки в 1 001 взрослого гражданина.

Вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка ранее на этой неделе заявил, что Украина ожидает официальных контактов с Венгрией после завершения формирования нового правительства в Будапеште, а после выяснит ее позицию по дальнейшему продвижению переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как сообщалось, будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр ожидает от Украины шагов в отношении венгерского меньшинства, прежде чем согласится на разблокирование вступления в ЕС.

