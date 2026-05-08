В Эстонии заговорили о повторном выдвижении на пост экс-президента Кальюлайд

В Эстонии начали обсуждать возможное повторное выдвижение на пост президента Керсти Кальюлайд, которая уже занимала эту должность в 2011–2016 годах и не баллотировалась во второй раз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикации ERR.

Премьер-министр Эстонии, лидер "Партии реформ" Кристен Михал предположил, что Кальюлайд можно было бы выдвинуть кандидатом в президенты и это стоит обсудить с другими политическими силами. По его словам, в парламенте сейчас не найдется достаточно голосов для переизбрания действующего президента Алара Кариса.

Карис еще осенью заявил, что, скорее всего, не будет баллотироваться на второй срок.

В Эстонии, напомним, выборы президента проходят не прямым народным голосованием, а в парламенте – кандидат должен получить не менее 68 голосов из 101.

Михал уточнил, что лишь высказал мнение и пока никаких официальных предложений и даже подготовительной работы не было.

В то же время от некоторых депутатов "Партии реформ" после этого раздались сомнения в том, что за Керсти Кальюлайд собрали бы достаточно голосов – вспомнив, в том числе, ее президентский визит в Москву и встречу с Путиным в 2019 году.

Также в Эстонии недавно внесли предложение о введении прямых выборов президента.