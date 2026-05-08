В Польше в ДТП с грузовиком погибли двое молодых украинцев

7 мая в ДТП легкового автомобиля с грузовиком в Великопольском воеводстве Польши погибли юноша и девушка из Украины.

Об этом сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

Авария произошла около 15:00 7 мая в селе Поражин, что к западу от Познани. Легковой автомобиль Volkswagen Passat неожиданно выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком, получив огромные повреждения.

Водитель и пассажирка Volkswagen погибли от полученных травм, их попытались реанимировать, но без успеха. В полиции сообщили, что они оба являются гражданами Украины – водителю было 22 года, девушке – 20.

Расследование причин аварии продолжается. На данный момент подтверждено, что юноша имел действительное водительское удостоверение.

Напомним, в конце апреля двое украинцев погибли и 16 получили ранения в результате аварии автобуса в Болгарии.

В середине апреля в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.