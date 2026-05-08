Міністри оборони ЄС 12 травня проведуть робочий ланч щодо військової допомоги України

У вівторок, 12 травня, під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у форматі міністрів оборони у Брюсселі, голови оборонних відомств Євросоюзу проведуть робочий ланч, присвячений військовій підтримці України, за участю міністра оборони України Михайла Федорова (онлайн) та представників НАТО.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС та європейський дипломат.

Як розповів співрозмовник "Європейської правди", засідання Ради ЄС розпочнеться з презентації аналізу загроз Європейському Союзу, який був підготований у рамках роботи над великою безпековою стратегією ЄС.

Після цього відбудеться робочий ланч, присвячений військовій підтримці України з боку ЄС.

Під час ланчу міністри насамперед обговорять, яким чином буде витрачатися частина позики ЄС Україні у розмірі 60 млрд євро (з 90 млрд), що призначена для допомоги українській армії, закупівлі зброї та боєприпасів, а також перспективи участі українського оборонпрому у реалізації механізму SAFE (кредити державам ЄС на посилення власного оборонно-промислового комплексу на загальну суму в 150 млрд євро).

Перед початком ланчу відбудеться неформальний обміу думками з міністром оборони України Михайлом Федоровим через відеоконференцію.

Також міністри оборони ЄС поспілкуються про допомогу Україні з заступницею генерального секретаря НАТО Радмілою Шекеринською – зокрема, буде обговорена ініціатива PURL з закупівлі європейськими союзниками НАТО американської зброї для України, а також просування оборонно-промислової співпраці.

Як повідомляла "Європейська правда", перший оборонний транш для України з кредиту на суму 90 млрд євро буде виплачений у поточному кварталі, становитиме близько 6 млрд євро і буде стосуватися українських дронів.

5 травня Єврокомісія оголосила конкурс на подачу заяв від компаній, які хочуть стати співзасновниками Альянсу дронів ЄС-Україна.

Нагадаємо, у 2025 році Єврокомісія презентувала оборонну "дорожню карту" ЄС, у якій Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.

