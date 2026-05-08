Министры обороны ЕС 12 мая проведут рабочий ланч по военной помощи Украине

Во вторник, 12 мая, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны в Брюсселе, главы оборонных ведомств Евросоюза проведут рабочий ланч, посвященный военной поддержке Украины, с участием министра обороны Украины Михаила Федорова (онлайн) и представителей НАТО.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник ЕС и европейский дипломат.

Как рассказал собеседник "Европейской правды", заседание Совета ЕС начнется с презентации анализа угроз Европейскому Союзу, который был подготовлен в рамках работы над большой стратегией безопасности ЕС.

После этого состоится рабочий ланч, посвященный военной поддержке Украины со стороны ЕС.

Во время ланча министры прежде всего обсудят, каким образом будет расходоваться часть займа ЕС Украине в размере 60 млрд евро (из 90 млрд), предназначенная для помощи украинской армии, закупки оружия и боеприпасов, а также перспективы участия украинского оборонпрома в реализации механизма SAFE (кредиты государствам ЕС на усиление собственного оборонно-промышленного комплекса на общую сумму в 150 млрд евро).

Перед началом ланча состоится неформальный обмен мнениями с министром обороны Украины Михаилом Федоровым через видеоконференцию.

Также министры обороны ЕС пообщаются о помощи Украине с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской – в частности, будет обсуждена инициатива PURL по закупке европейскими союзниками НАТО американского оружия для Украины, а также продвижение оборонно-промышленного сотрудничества.

Как сообщала "Европейская правда", первый оборонный транш для Украины из кредита на сумму 90 млрд евро будет выплачен в текущем квартале, составит около 6 млрд евро и будет касаться украинских дронов.

5 мая Еврокомиссия объявила конкурс на подачу заявлений от компаний, которые хотят стать соучредителями Альянса дронов ЕС-Украина.

Напомним, в 2025 году Еврокомиссия представила оборонную "дорожную карту" ЕС, в которой Украину определили ключевой составляющей оборонной готовности ЕС.

