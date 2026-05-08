Швеція передала Україні спецтехніку для військових аеродромів

У Міноборони України повідомили, що Швеція передала спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів.

Про це у відомстві проінформували 8 травня, пише "Європейська правда".

Використання нової техніки дасть змогу швидко та якісно обслуговувати злітні смуги, підтримувати аеродроми в готовності 24/7 за будь-якої погоди, гарантувати безпеку пілотів під час зльотів та посадок та забезпечити безперервну бойову роботу авіації.

Міністерство оборони України висловило вдячність уряду Швеції, оборонному відомству та промисловим партнерам за послідовну підтримку.

Там також нагадали, що Україна та Швеція готуються до укладання контрактів на постачання літаків Gripen. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

У жовтні минулого року прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

Раніше Зеленський заявив, що перші літаки Gripen від Швеції можуть надійти вже у 2026 році.