Швеция передала Украине спецтехнику для военных аэродромов

В Минобороны Украины сообщили, что Швеция передала специализированную технику для обслуживания военных аэродромов.

Об этом в ведомстве сообщили 8 мая, пишет "Европейская правда".

Использование новой техники позволит быстро и качественно обслуживать взлетные полосы, поддерживать аэродромы в готовности 24/7 при любой погоде, гарантировать безопасность пилотов во время взлетов и посадок и обеспечить непрерывную боевую работу авиации.

Министерство обороны Украины выразило благодарность правительству Швеции, оборонному ведомству и промышленным партнерам за последовательную поддержку.

Там также напомнили, что Украина и Швеция готовятся к заключению контрактов на поставку самолетов Gripen. Об этом шла речь во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

В октябре прошлого года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерениях продать Украине 100–150 истребителей Gripen серии Е.

Ранее Зеленский заявил, что первые самолеты Gripen из Швеции могут поступить уже в 2026 году.